Un accidente de tránsito ocurrido este martes en la estación Angamos del Metropolitano, en Surquillo, dejó al menos 45 personas heridas y generó la suspensión temporal del servicio en este punto y en otras estaciones aledañas.

El siniestro se produjo cuando tres buses de la ruta troncal colisionaron, provocando daños materiales considerables y obligando a desviar las operaciones, informó Canal N.

Tras el impacto, agentes de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo General de Bomberos acudieron a la zona para brindar atención inmediata a los pasajeros afectados.

Según informes preliminares, los heridos fueron atendidos inicialmente en la vía, a la espera de la llegada de ambulancias. Testigos señalaron que varios pasajeros permanecieron sentados en el pavimento mientras recibían auxilio. Posteriormente, fueron trasladados a diferentes centros de salud.

El Ministerio de Salud informó que personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) se desplazó de inmediato para atender la emergencia.

Personal del SAMU atiende a heridos del accidente entre buses del Metropolitano.



Más de tres unidades se desplazaron a la zona y trasladan a heridos a establecimientos cercanos como el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, que ya se encuentra a la espera

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) indicó que se activó el protocolo de emergencia con el fin de atender a las víctimas y restablecer el servicio lo antes posible. Asimismo, se dispuso que otras unidades del Metropolitano utilicen un carril de la Vía Expresa para continuar sus recorridos.

La ATU informa sobre un accidente que involucró a tres unidades del Metropolitano a la altura de la estación Angamos. De inmediato se activó el protocolo de emergencia. En estos momentos, nuestro personal, en coordinación con los bomberos, brinda atención a las personas heridas.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del choque, en particular la parte delantera de uno de los buses, que resultó seriamente dañada.

El accidente ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular en la Vía Expresa, sobre todo en el sentido de Sur a Norte, lo que agravó la circulación en horas de alta demanda.