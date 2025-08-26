Dos carriles en el sentido norte de la Vía de Evitamiento permanecen cerrados desde la mañana de este martes, a la altura de las antiguas oficinas de EMAPE.

La concesionaria Lima Expresa dispuso la medida tras detectar un hundimiento en la calzada, incidente que atribuyó a trabajos de demolición realizados por la Municipalidad de Lima.

El daño no solo afectó la superficie de la vía. De acuerdo con la empresa, la rotura de una tubería de agua provocó filtraciones que comprometieron la estabilidad del terreno. Además, un tramo de 1.5 kilómetros quedó sin alumbrado público a la altura de la avenida Quechuas, lo que incrementa el riesgo para los usuarios.

“Esta acción de emergencia es necesaria debido al hundimiento registrado en la calzada generado por la rotura de una tubería de agua, consecuencia de los trabajos realizados por la Municipalidad Metropolitana de Lima”, indicó Lima Expresa en un comunicado.

La concesionaria informó que el cierre se mantendrá hasta que se evalúe la magnitud de los daños y se definan los trabajos de reparación. En tanto, pidió a los conductores manejar con precaución y tomar previsiones ante la congestión que ya se registra en la zona.

El hundimiento se produjo en un tramo de alto tránsito que conecta el Trébol de Javier Prado con el Óvalo Habich, lo que agrava el impacto de la medida. “Para prevenir incidentes y proteger la integridad de los conductores y usuarios de la Vía de Evitamiento, se ha procedido con el cierre de dos carriles del lado derecho en sentido hacia el norte”, detalló la empresa.

Lima Expresa señaló también que había advertido con anticipación a la Municipalidad de Lima sobre los riesgos de las labores realizadas en el terreno de las exoficinas de EMAPE, pero que no recibió respuesta.

Finalmente, la concesionaria aseguró que realizará las reparaciones correspondientes en el menor plazo posible. “Nos comprometemos a reparar los daños causados en el menor tiempo posible y mantener informada a la población sobre los cierres adicionales que pueda ocasionar esta afectación”, precisó en su comunicado.

#Comunicado sobre el cierre de dos carriles de la #VíaDeEvitamiento debido al hundimiento del asfalto ocasionado por los trabajos de demolición de las ex oficinas de EMAPE. pic.twitter.com/luFur6glfA — Lima Expresa (@LimaExpresa) August 26, 2025