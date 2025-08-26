Una mujer resultó gravemente herida luego de quedar atrapada bajo una camioneta de la Municipalidad de San Isidro, tras un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de la avenida Jorge Basadre y la calle Las Palmeras.

La víctima se desplazaba en un scooter con dirección a su centro de trabajo cuando fue embestida en medio del choque, según informó ATV+.

Testigos señalaron que la camioneta municipal se desplazaba a gran velocidad y terminó impactando contra un automóvil de placa B7W-676, lo que originó daños materiales de consideración.

El conductor del vehículo particular, así como el chofer de la camioneta municipal, también resultaron afectados. Este último, según reportes, quedó en estado de shock y necesitó ser atendido por los bomberos de la zona.

Producto del fuerte impacto, la camioneta de placa EGZ-146 perdió el control y arrolló a la joven, quien quedó atrapada debajo de la unidad. Bomberos y personal de emergencia trabajaron para liberarla y trasladarla de inmediato a un hospital cercano, ya que presentaba lesiones de gravedad, aunque permanecía consciente al momento del rescate.

Una joven que iba a bordo de un scooter quedó atrapada debajo de la camioneta municipal de San Isidro. (Foto: @ClaudioVargasTV / X)

Canal N informó que en total tres personas resultaron heridas: la joven que iba en scooter y los conductores de los dos vehículos involucrados. El accidente obligó a restringir el tránsito en la zona mientras se realizaban las labores de auxilio y limpieza.

Pronunciamiento oficial

La Municipalidad de San Isidro difundió un comunicado en el que atribuyó el siniestro a una maniobra del automóvil particular. Según la comuna, el accidente se produjo debido a que el vehículo “realizó un giro a la izquierda, de forma intempestiva”, lo que ocasionó que el conductor de la camioneta municipal perdiera el control y atropellara a la joven.

“Inmediatamente nuestro equipo de paramédicos y ambulancia, en coordinación con SAMU y bomberos, auxiliaron a la joven. Ella, los ocupantes de la Unidad de Tránsito y el conductor del auto, reciben la asistencia médica necesaria para su recuperación”, señaló el municipio.

Comunicado de la Municipalidad de San Isidro. (Foto: Municipalidad de San Isidro)