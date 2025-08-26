Un sujeto fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de una juguería situada en el mercado Túpac, en la zona de Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho.

La Policía Nacional del Perú informó a RPP que la víctima respondía al nombre de Francesco Tapia Minaya, de 37 años.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se observa a la víctima comiendo en compañía de un amigo, cuando un hombre encapuchado, con un casco en la mano, ingresa a la juguería Estación Fruta y le dispara en cuatro ocasiones.

Un detalle que ha despertado el interés de las autoridades es la reacción del acompañante de la víctima, quien no intenta auxiliarlo tras el violento ataque. Las cámaras de vigilancia registraron cómo, tras los disparos, el hombre corre hacia la salida del local, se detiene brevemente en la vereda, observa a su alrededor y luego se aleja caminando de la escena del crimen.

Tras el crimen, familiares de la víctima se acercaron al lugar, aunque evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación. No obstante, sí vienen colaborando con la Policía Nacional del Perú, proporcionando información sobre Tapia Minaya.

Según la PNP, debido a la modalidad del ataque, no se descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas. Sin embargo, precisaron que será la investigación la que determine el móvil exacto del crimen.