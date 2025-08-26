La ministra aseguró que las decisiones en el Consejo de Ministros se toman de manera conjunta y respaldó la labor del titular de Justicia, Juan José Santiváñez.
La ministra aseguró que las decisiones en el Consejo de Ministros se toman de manera conjunta y respaldó la labor del titular de Justicia, Juan José Santiváñez.

Durante una actividad por el Día Nacional del Adulto Mayor, realizada frente al Palacio Municipal de Breña, la ministra Fanny Montellanos descartó que los recientes cambios en el gabinete respondan a intereses políticos.

La titular del Midis también fue consultada por la permanencia de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia. Al respecto, pidió dejarlo trabajar y recordó que varios miembros del gabinete han resaltado sus cualidades.

También explicó que las decisiones de gobierno se adoptan en conjunto y con un enfoque de servicio a la ciudadanía.

“Todos estamos trabajando 24/7, con integridad, con transparencia, buscando la convocatoria de todos los actores, incluso de la población”, señaló Montellanos.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS