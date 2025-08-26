Durante una actividad por el Día Nacional del Adulto Mayor, realizada frente al Palacio Municipal de Breña, la ministra Fanny Montellanos descartó que los recientes cambios en el gabinete respondan a intereses políticos.
La titular del Midis también fue consultada por la permanencia de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia. Al respecto, pidió dejarlo trabajar y recordó que varios miembros del gabinete han resaltado sus cualidades.
También explicó que las decisiones de gobierno se adoptan en conjunto y con un enfoque de servicio a la ciudadanía.
“Todos estamos trabajando 24/7, con integridad, con transparencia, buscando la convocatoria de todos los actores, incluso de la población”, señaló Montellanos.
