Martín Vizcarra denunció que fue trasladado inesperadamente del penal de Barbadillo al penal de Ancón II, la noche del viernes 22 de agosto. Según relató, el cambio ocurrió pocas horas después de la última audiencia de su proceso judicial.
El exmandatario señaló que no recibió resolución ni comunicación oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) antes de la medida.
“Simplemente, me subieron a un carro y me trajeron a otro penal (...) hay una serie de abusos contra mi persona”, declaró, añadiendo que le advirtieron de posibles traslados adicionales.
Vizcarra aseguró que, pese a lo sucedido, seguirá participando en las sesiones judiciales. “Esté donde esté, siempre me uniré a las sesiones porque confío en la justicia, aunque a veces se comentan actos de injusticia en mi contra”, expresó.
