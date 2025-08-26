La designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia ha desatado polémica, luego de conocerse que enfrenta 12 investigaciones fiscales en curso por presuntos hechos delictivos ocurridos durante su paso por el Ministerio del Interior.

Según la declaración jurada que presentó antes de jurar al cargo, y que debía ser revisada por la presidenta Dina Boluarte y el premier Eduardo Arana, las investigaciones incluyen presuntos delitos de negociación incompatible, encubrimiento personal, tráfico de influencias, lavado de activos, malversación de fondos, abuso de autoridad, omisión de consignar declaraciones e interferencia de comunicaciones electrónicas, según reveló Infobae.

Cuatro de las carpetas se abrieron en 2024. Una de ellas está vinculada al caso del capitán Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, quien habría sufrido represalias tras difundir audios del entonces ministro del Interior. Pese a que la Fiscalía intentó realizar un peritaje de voz, Santiváñez no acudió a dar la muestra correspondiente, lo que ha retrasado la investigación.

En 2025, el Ministerio Público abrió otras ocho carpetas fiscales que agravan el panorama judicial del ahora titular del Minjusdh.

La revelación de estos antecedentes genera cuestionamientos sobre la decisión del Ejecutivo. Mientras tanto, Santiváñez ha asegurado que las investigaciones responden a “intereses políticos” y que se mantendrá en el cargo para dar “mayor agilidad” a la reforma de justicia.

