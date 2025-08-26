La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, instó al Parlamento a poner en agenda su proyecto de ley que plantea prohibir que ministros censurados vuelvan a integrar un gabinete.

“¡No más ministros censurados! Pido al Congreso que se agende con urgencia el Proyecto de Ley 3022/2022-CR, de mi autoría. Los ministros censurados por el Congreso de la República por su incompetencia no deben volver al cargo” , escribió la congresista en su cuenta de X.

¡No más ministros censurados! Pido al @congresoperu que se agende con urgencia el Proyecto de Ley 3022/2022-CR, de mi autoría. Los ministros censurados por el Congreso de la República por su incompetencia no deben volver al cargo. Con esta reforma constitucional, ministros… pic.twitter.com/72af76ljUE — Norma Yarrow (@NormaYarrowL) August 25, 2025

El Proyecto de Ley N° 3022/2022-CR, presentado por Yarrow en representación de su bancada, propone modificar el artículo 132 de la Constitución. Con ello se busca impedir que un funcionario censurado por el Congreso retorne a cualquier puesto ministerial durante el mismo periodo presidencial.

Además, la iniciativa plantea que, si un Consejo de Ministros es censurado en bloque, ninguno de sus integrantes pueda reincorporarse en un nuevo gabinete. La medida busca cerrar por completo el camino a quienes ya fueron retirados de sus cargos por decisión parlamentaria.