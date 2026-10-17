La Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional realizaron intervenciones simultáneas en distintas partes del país para verificar la situación legal de ciudadanos extranjeros.

El balance preliminar reportó más de 900 personas intervenidas, de las cuales más de 160 serían presuntas infractoras de la normativa migratoria.

Los controles tuvieron especial presencia en zonas del norte y de frontera, como Tumbes, Chiclayo y Chimbote. Según las autoridades, entre las nacionalidades más frecuentes de las personas identificadas figuran la venezolana, colombiana y ecuatoriana.

El desarrollo de las intervenciones fue supervisado desde la Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria, que permitió seguir las acciones en tiempo real y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

La entidad anunció que mantendrá los operativos sorpresivos en diferentes puntos del territorio nacional y que incorporó un equipo especial con personal en retiro y experiencia en investigación criminal.