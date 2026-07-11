La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció la suspensión temporal de la emisión de pasaportes electrónicos en todo el país debido a un problema que impide validar la información de los ciudadanos con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

A través de un comunicado, la entidad indicó que la interrupción responde a una falla ajena a sus sistemas.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados por esta situación que es ajena a la operatividad de nuestros sistemas. Estamos coordinando con RENIEC para el restablecimiento de la interoperabilidad de los sistemas”, señaló.

Migraciones informó que el servicio será restablecido el próximo 13 de julio, una vez que se recupere la conexión entre ambas instituciones.

La interrupción ocurre luego de que Reniec comunicara que sus servicios virtuales presentan afectaciones debido a trabajos de mantenimiento en sus servidores, situación que también impacta la interoperabilidad con otras entidades públicas, entre ellas Migraciones.