El ministro de Defensa, Walter Edison Ayala, informó este lunes cómo funcionará el servicio militar durante el gobierno del presidente Pedro Castillo. Detalló que este constará de dos etapas diferentes y que no se violarán los derechos de ningún ciudadano.

En declaraciones a la prensa, a su salida de Palacio de Gobierno, el funcionario señaló que primero se buscará que los jóvenes cumplan con el servicio militar de manera voluntaria, mediante una serie de incentivos que les permitan tener más oportunidades.

“Lo que se ha estado diciendo es que se va a incentivar el servicio militar voluntario, prometiendo beneficios. Hay muchos jóvenes que no tienen oportunidades o no tienen dinero, entonces no están haciendo nada. Lo que estamos haciendo es decirle al joven que sirvan a su patria con incentivos como convenios que les permitan el ingreso a las universidades”, aseveró.

Sin embargo, el ministro explicó que si alguien no desea asistir a este servicio y tampoco realiza alguna otra actividad, entonces se procederá a aplicar un servicio militar obligatorio, cuyo marco legal está todavía en elaboración. Adelantó que será detallado durante la exposición de la política de Gobierno ante el Congreso.

“Entonces si no quieren [ir al servicio pese a los beneficios], ya hay una comisión que se encarga del servicio militar obligatorio este momento, ya se ha hecho en otros países. La población lo ha manifestado en una encuesta de que no quiere gente en las barras bravas, no le puedo decir todo porque es algo que se está trabajando”, señaló.

“Es un tema muy amplio, primero se debe incentivar de manera voluntario, lo que yo digo es que se va a incentivar a los jóvenes que vayan de manera voluntaria, y si no van porque no quieren superarse, entonces eso genera delincuencia, luego requieren plata y delinquen. En su discurso, Castillo ha mencionado que los que no hacen nada, pues que sirvan a su patria, eso lo fundamentamos con legislación comparada y es posible. No se va a vulnerar los derechos, no se va a abusar”, expresó.

Como se sabe, el presidente Pedro Castillo anunció la implementación del servicio militar para los jóvenes que no estudien ni trabaje, pero no dio detalles sobre cómo se implementaría la medida. Actualmente, solo existe el servicio de manera voluntaria.

