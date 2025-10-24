La Municipalidad de Miraflores aclaró que el Puente de la Paz no presenta ningún daño en su estructura, luego de que circularan imágenes en redes sociales donde se apreciaba una posible deformación en uno de los bloques de vidrio.

El video generó alarma entre los vecinos, por lo que se dispuso el cierre temporal del paso peatonal para una revisión preventiva.

Tras la inspección, el vocero de la comuna, Sergio Tapia, informó que no se hallaron roturas ni fallas que comprometieran la seguridad del puente. También explicó que las irregularidades observadas corresponden a pequeñas burbujas de aire formadas durante el fraguado del material o a leves marcas ocasionadas por el uso cotidiano.

El funcionario detalló que los trabajos realizados incluyeron el cambio de silicona en las juntas de vidrio y la limpieza de la superficie central, donde se ubica el piso transparente.

La Municipalidad precisó que el paso de bicicletas ya se encuentra habilitado sobre el vidrio central, tras una etapa de educación ciudadana sobre el uso del puente.