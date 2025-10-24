El presidente de la República, José Jerí, sostuvo una reunión con los representantes de los comerciantes de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, con el propósito de fortalecer las acciones conjuntas en materia de seguridad, formalización y ordenamiento de esta zona comercial.

“Con el fin de trabajar articuladamente para garantizar la seguridad, formalización y ordenamiento de Mesa Redonda, el presidente José Jerí Oré se reunió con los representantes de los comerciantes del emporio comercial”, señaló el mensaje difundido por el Ejecutivo.

Durante la jornada, el mandatario también visitó los ministerios de Salud, Vivienda, Energía y Minas, Educación y Cultura, con el objetivo de supervisar las labores que se vienen desarrollando y sostener reuniones de trabajo con los titulares de cada cartera.

Por otro lado, la Policía Nacional informó que el jefe de Estado, junto al ministro del Interior y al comandante general de la institución, encabezó una segunda reunión de alto nivel para coordinar las operaciones en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao.