El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, confirmó que el Gobierno no continuará con el proyecto de reapertura del penal de El Frontón.

En declaraciones a Canal N, explicó que la medida fue descartada por razones presupuestales, al considerar que “es demasiado caro”.

“No (retomaremos el proyecto), porque es demasiado caro y con ese dinero se puede hacer dos penales. Es más, ya tenemos el terreno del de Ica, que hay que impulsar, destrabar ese proyecto y concretarlo”, sostuvo.

El premier precisó que el Ejecutivo priorizará el impulso del penal de Ica, cuyo terreno ya está disponible, y subrayó la necesidad de destrabar los proyectos pendientes para fortalecer el sistema penitenciario.

Álvarez Miranda planteó que las penas efectivas y los procesos judiciales más cortos son una mejor alternativa para enfrentar la delincuencia. Consideró que fiscales y jueces deberían ascender por la eficacia de sus resultados y no por vínculos políticos o mediáticos.

Por otro lado, descartó que el Gabinete haya discutido una eventual salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y afirmó que la prioridad del actual gobierno es “dejar un legado inmediato” en la lucha contra la criminalidad, sin comprometer la estabilidad económica del país.