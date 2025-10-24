El presidente del Consejo de Ministros aseguró que el Ejecutivo no retomará el proyecto carcelario impulsado por el gobierno anterior y reafirmó que la pena capital no resuelve el problema de la violencia.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, confirmó que el Gobierno no continuará con el proyecto de reapertura del penal de El Frontón.

En declaraciones a Canal N, explicó que la medida fue descartada por razones presupuestales, al considerar que “es demasiado caro”.

“No (retomaremos el proyecto), porque es demasiado caro y con ese dinero se puede hacer dos penales. Es más, ya tenemos el terreno del de Ica, que hay que impulsar, destrabar ese proyecto y concretarlo”, sostuvo.

El premier precisó que el Ejecutivo priorizará el impulso del penal de Ica, cuyo terreno ya está disponible, y subrayó la necesidad de destrabar los proyectos pendientes para fortalecer el sistema penitenciario.

Álvarez Miranda planteó que las penas efectivas y los procesos judiciales más cortos son una mejor alternativa para enfrentar la delincuencia. Consideró que fiscales y jueces deberían ascender por la eficacia de sus resultados y no por vínculos políticos o mediáticos.

Por otro lado, descartó que el Gabinete haya discutido una eventual salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y afirmó que la prioridad del actual gobierno es “dejar un legado inmediato” en la lucha contra la criminalidad, sin comprometer la estabilidad económica del país.

