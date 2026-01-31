Gracias a la rápida intervención del Serenazgo de Miraflores, un joven logró reencontrarse con su mascota extraviada en menos de una hora.

El propietario había reportado la pérdida de su perrito a la Central de Alerta Miraflores, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de búsqueda con apoyo del sistema de videovigilancia del distrito.

El hecho ocurrió el último fin de semana, alrededor de las 8:40 a.m., cuando el dueño paseaba a “Chester”, un perro de raza shar pei de dos años , que se asustó por el paso de un bus de transporte público, se soltó de la correa y huyó.

Con la descripción del animal, los operadores revisaron las cámaras de seguridad y lograron ubicarlo inicialmente cerca del parque Bonilla, donde se observó que corría asustado sin dejarse atrapar.

La alerta fue comunicada a los serenos en patrullaje, y finalmente un agente motorizado encontró a la mascota en el cruce de las calles Teruel y General Borgoño.

El propietario fue trasladado al lugar y, visiblemente emocionado, agradeció efusivamente al sereno con un abrazo al reencontrarse con su perrito.

La municipalidad recordó que, aunque no cuenta con un albergue animal, difunde casos de mascotas perdidas y halladas a través de sus redes sociales @MascotasMiraflores.