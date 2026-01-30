El Poder Judicial declaró fundada la apelación presentada por la defensa de Ciro Castillo Rojo y anuló la prisión preventiva dictada en su contra en el marco del caso “Los Socios del Callao”.

Tras este fallo, el suspendido gobernador regional del Callao afrontará la investigación en libertad y quedaría habilitado para retomar sus funciones desde este lunes 2 de febrero.

Cabe recordar que el pasado 12 de enero, el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao ordenó 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada , además de disponer su búsqueda y captura.

La misma medida alcanzó a otros funcionarios y particulares, entre ellos asesores, responsables de logística y proveedores vinculados al Gobierno Regional del Callao: Jimmy Whu, Wilmer Meza, Hiromi Zúñiga, Carmen Blanco, César Arango, Nancy Oriunda y Rafael Moscaisa.

Según la Fiscalía, la presunta organización criminal habría operado durante el año 2023, direccionando más de 60 contrataciones públicas y evitando los procesos de selección establecidos por ley, lo que habría generado un perjuicio económico superior a S/1,4 millones al Estado.

La investigación involucra a 15 funcionarios y servidores públicos, a quienes se les atribuye la emisión irregular de órdenes de compra y servicio para favorecer a determinados proveedores.