Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la autopista, a la altura del puente Próceres, frente al centro comercial Mall del Sur.

El impacto fue de tal magnitud que la motocicleta terminó arrastrando parte de la valla divisoria de la vía.

De acuerdo con fuentes policiales citadas en la información, el conductor de la moto habría intentado adelantar al camión cisterna que transportaba combustible.

Tras el siniestro, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y delimitaron la zona para realizar las diligencias. El chofer del camión fue trasladado a la comisaría PNP Sagitario para brindar su manifestación sobre lo ocurrido.

El caso se suma a otro accidente mortal registrado en la Panamericana Sur, frente a un centro comercial de Surco, donde otro motociclista también habría chocado contra un camión.