Un motociclista falleció tras sufrir un accidente de tránsito en el distrito del Rímac. El hecho se registró en horas de la madrugada, cuando el conductor perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un separador de arena instalado en la vía.

Según informó América Noticias, el hecho ocurrió en la avenida prolongación Tacna, a la altura del paradero Republicana, una zona de tránsito rápido durante la noche.

El cuerpo fue expulsado tras el impacto

Testigos señalaron que la motocicleta circulaba a gran velocidad antes del despiste. Tras el choque, el cuerpo del conductor salió proyectado aproximadamente 15 metros, lo que evidenciaría la fuerza del impacto.

Personas que se encontraban en los alrededores intentaron auxiliar al motociclista, pero solo pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales. Minutos después, efectivos policiales acordonaron el área para preservar la escena y permitir las diligencias correspondientes.

Avanzan las investigaciones policiales

Personal de la Unidad de Tránsito llegó al lugar para iniciar las pericias técnicas. Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que la motocicleta, ubicada a un costado de la vía, no presentaba daños estructurales severos, detalle que será clave para reconstruir la dinámica del accidente.

Los peritos realizaron mediciones de la distancia entre el punto de impacto y el lugar donde quedó el cuerpo, con el objetivo de estimar la velocidad a la que se desplazaba la unidad. Asimismo, se solicitó el acceso a cámaras de seguridad de negocios cercanos para verificar lo ocurrido.

Las primeras diligencias descartan la participación de otros vehículos. Además, la ausencia de marcas prolongadas de frenado sugiere que el choque fue repentino.

Tránsito restringido

Durante varias horas, el tránsito en la avenida prolongación Tacna permaneció parcialmente restringido mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo, por disposición del fiscal de turno. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima para los exámenes de ley.