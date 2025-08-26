Un motociclista falleció tras impactar contra un camión cisterna en el cruce de las avenidas Pacasmayo y Argentina, en el Cercado de Lima. El accidente ocurrió en circunstancias que aún son materia de investigación.

El hombre fue identificado como Edgar Michelini Gonzales, de 50 años, quien laboraba como sereno de la Municipalidad de La Victoria. Según informaron sus familiares, se encontraba en su día de descanso al momento del accidente.

Agentes de la Policía Nacional trasladaron al conductor del camión cisterna y a las unidades involucradas a la Comisaría PNP Monserrat. Vecinos de la zona señalaron que uno de los semáforos del cruce donde ocurrió la tragedia se encuentra inoperativo, lo que será materia de peritaje.

Los familiares de Michelini pidieron una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades. También informaron que el trabajador municipal deja cinco hijos, entre ellos un menor de edad.