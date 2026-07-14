Un mototaxi quedó completamente calcinado luego de que un grupo de delincuentes lo atacara e incendiara en la cuadra 12 de la avenida 22 de Agosto, en el distrito de Comas.

Según contaron los vecinos a RPP, los sujetos lanzaron un objeto contra el vehículo, cuyo impacto se asemejó al de una botella de vidrio rompiéndose. Tras ello, el fuego empezó a propagarse y terminó consumiendo el mototaxi.

Los bomberos acudieron al lugar y lograron controlar el incendio, evitando que las llamas se extendieran hacia otros vehículos o viviendas cercanas.

El mototaxi terminó completamente destruido por las llamas.

Hasta la zona también llegaron agentes de la comisaría de Santa Luzmila para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones del caso.