El Ministerio de Transportes y Comunicaciones formalizó la incorporación de David Augusto Hernández Salazar como miembro y presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

La medida quedó establecida en la Resolución Suprema N.º 018-2025-MTC, difundida en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma recuerda que, según la Ley N.º 30900, la ATU está adscrita al MTC y cuenta con un Consejo Directivo compuesto por ocho integrantes designados por un periodo de cinco años.

El documento también precisó que la designación se realizó conforme a los criterios establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 064-2025-ATU/PE y rectificado por la N.º 069-2025-ATU/PE.