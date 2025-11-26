El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que las obras de reconstrucción del tramo colapsado de la avenida Gambetta, en Ventanilla, comenzarán en enero tras la adjudicación de la buena pro.

La intervención cubrirá 560 metros en el kilómetro 3.5, zona donde el hundimiento afectó el tránsito y generó cuestionamientos sobre la gestión de riesgos. Provías Nacional precisó que la vía será reconstruida sobre una base compactada que reemplazará el suelo arenoso original, como parte de un plan integral de rehabilitación.

Los trabajos incluirán el retiro total de la plataforma existente, movimiento de tierras y la instalación de una nueva estructura sobre terreno estabilizado. El MTC aseguró que el presupuesto y los plazos técnicos ya están definidos, mientras que el contratista reforzará la señalización y mejorará las rutas alternas. La ATU, la Policía y las autoridades del Callao coordinarán acciones para minimizar el impacto en el tránsito durante la ejecución de la obra.

En paralelo, la empresa privada ubicada junto al talud afectado reveló que advirtió al MTC y Provías sobre el riesgo desde octubre, y reiteró los avisos en noviembre, incluso después del hundimiento.