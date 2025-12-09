Una mujer murió tras ser atropellada por un bus de transporte público en el distrito de Villa El Salvador (VES). Según informó la Policía, el conductor intentó huir luego del impacto, pero fue detenido a pocas cuadras.

El accidente se registró en el cruce de las avenidas Villa del Mar y Revolución, una intersección señalada por vecinos como un punto crítico por la frecuencia de siniestros viales. La víctima fue arrastrada varios metros y falleció de manera instantánea al ser proyectada contra un poste de alumbrado.

La unidad, de placa C7C-758, pertenece a la empresa Federico Villarreal, conocida como “La Covida”, que cubre la ruta Callao–Ate. El conductor fue identificado como Mirko Muñoz Bojanich.

Bus circulaba con llantas desgastadas

Imágenes registradas en la zona muestran que el bus circulaba con llantas totalmente desgastadas, sin cocada, lo que habría dificultado el frenado en una pista húmeda por la llovizna. Testigos señalaron que el chofer estaba comiendo mientras manejaba, lo que habría incrementado el riesgo.

La comparación entre los neumáticos del bus y una llanta en condiciones óptimas evidenció la falta de mantenimiento del vehículo. La víctima, aún no identificada, fue trasladada a la morgue de Lima.

Vecinos exigen semáforos y más control

Residentes de la zona reclamaron la instalación urgente de semáforos, así como mayor fiscalización del tránsito.

“Siempre hay accidentes acá. No hay semáforos y los buses no respetan nada”, señaló una vecina. Otro residente afirmó que la presencia de buses fuera de ruta es un problema constante.

La Unidad de Accidentes de Tránsito de la Policía está a cargo de la investigación, mientras los vecinos advierten que nuevas tragedias podrían ocurrir si no se adoptan medidas inmediatas.