Kelly Saihua era una madre trabajadora cuando sufrió una negligencia médica que estuvo a punto de acabar con su vida en el 2018. Tres años después, la mujer continúa a la espera de que EsSalud cumpla la sentencia judicial que salió a su favor.

MIRA AQUÍ: Corte de Luz en estos distritos de Lima y Callao

Como se recuerda, ella ingresó por un cuadro de apendicitis a un nosocomio local ubicado en el distrito de Comas, pero debido a su grave estado de salud fue trasladada al Hospital Sabogal, en el Callao.

Lamentablemente, después de una compleja operación donde hubo negligencia médica, Kelly Saihua terminó con las manos y pies amputados.

MIRA AQUÍ: Paso a paso para saber si cuenta con un seguro de salud

Tras ello, Kelly Saihua demandó al Seguro Social y el Poder Judicial sentenció a su favor, por lo que la institución debía pagarle 450 mil soles como reparación civil. Sin embargo, hasta la fecha ella no ha visto ni un solo sol de este monto.

“EsSalud dice que no se puede embargar, entonces yo no entiendo para qué se ha ganado juicio ¿Para que no me paguen? Ahora, al juez Gerardo Borga de la Cruz le he pedido que vea nuevamente mi caso y tampoco hay una respuesta”, contó a ATV Noticias.

“No es justo que EsSalud diga que sus cuentas bancarias no se puedan embargar. Por eso, yo acudo a ustedes, no es justo que ellos simplemente digan eso. Yo necesito ese dinero para poder solventar mis gastos”, agregó Kelly Saihua, quien debido al estado de salud en el que quedó necesita con urgencia dicho dinero para poder apoyar en los gastos de su hogar.

También contó que su esposo es quien debe cuidar a sus hijos y salir a trabajar; sin embargo, el dinero que gana no es suficiente para mantener su hogar.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los beneficios del servicio de Telemedicina de EsSalud

Conoce los beneficios del servicio de Telemedicina de EsSalud