Los motociclistas que cubran la placa visible en sus chalecos con mochilas o cajas de delivery, serán multados son S/ 428. Ello de acuerdo a la Resolución Directoral N.° 008-2025-MTC/18.

Manuel Vidarte, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional, declaró a Canal N que al conductor que se le vea con una mochila o caja de delivery cubriendo la placa del chaleco será intervenido y sancionado conforme a la norma .

“Se aplicaría lo que es la sanción G.69, que es impedir la visibilidad de la placa de rodaje en el chaleco”, precisó.

Recomendó que la mochila sea llevada en la parte delantera o de alguna manera que no obstaculice la identificación. En el caso de los delivery, indicó que deberán tener una cajuela fija en la moto y enfatizó que está prohibido que lleven a una persona adicional.

La mencionada resolución directoral señala que se sancionará a los motociclistas por llevar casco sin las especificaciones correctas o no llevar casco, no llevar chalecos con la placa impresa del vehículo en la espalda y usar chaleco que no respete la norma o no permita una adecuada visibilidad del número de placa.

Con respecto a la visibilidad de la placa en los chalecos, los conductores que no permitan su correcta visibilidad serán sancionados con una multa de S/ 428 y se les quitará 20 puntos en el récord del conductor, así como la retención del vehículo.

Como se sabe, el pasado 22 de mayo entró en vigor la normativa que obliga a portar chalecos retroreflectivos y cascos con estándares de seguridad contra impactos, en los distritos de Lima Metropolitana y Callao actualmente bajo estado de emergencia.