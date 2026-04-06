La Municipalidad Distrital de La Victoria rechazó el pedido presentado por el club Alianza Lima para levantar la clausura temporal del Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

Mediante una carta oficial dirigida al club blanquiazul, la comuna informó que la solicitud fue denegada debido a que no se acreditó la subsanación de las observaciones que originaron la clausura.

“En consecuencia, al no haberse subsanado las observaciones que motivaron la clausura temporal, no resulta procedente atender la solicitud de levantamiento”, señala en una carta que el municipio envío a Alianza Lima, según difundió RPP.

Autoridades advierten posibles acciones legales

La municipalidad precisó que el estadio deberá mantener la clausura vigente, advirtiendo que el incumplimiento de la medida podría derivar en acciones legales, incluida una denuncia por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.

Asimismo, la comuna reiteró que continúa la investigación para esclarecer los hechos ocurridos durante el evento que motivó la sanción administrativa.

Clausura se dispuso tras avalancha en banderazo

La clausura temporal del estadio fue ordenada luego de los incidentes registrados el 3 de abril, cuando una gran cantidad de hinchas se congregó en el recinto para participar en un banderazo previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Según las primeras investigaciones, la alta concentración de personas generó una estampida, que dejó un fallecido y numerosos heridos.

La municipalidad también señaló que no se había autorizado la realización de ningún evento dentro del estadio ni en sus alrededores en la fecha en que ocurrió la emergencia.