Dos personas resultaron heridas luego de que una camioneta impactara contra una motocicleta en el kilómetro 9 de la Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Las Flores, en el distrito de Santiago de Surco.

Según información difundida por RPP, los ocupantes de la motocicleta, quienes aparentemente realizaban servicio de delivery, habrían circulado a excesiva velocidad antes de impactar contra una camioneta blanca de placa BDK-655.

El choque provocó que el piloto y el copiloto quedaran tendidos sobre la pista tras el impacto.

Heridos fueron trasladados a clínica del sector

Tras el accidente, personal del Serenazgo de Surco y equipos médicos acudieron a la zona para brindar atención de emergencia.

Los heridos fueron identificados como Manuel Jurado y Smith Cáceres, quienes fueron trasladados en ambulancia a una clínica cercana para recibir atención especializada.

La camioneta involucrada y su conductora, identificada como Yoselin Cayata Herrera, fueron llevadas a la Comisaría Pamplona 1, donde se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.



