Una banda de delincuentes irrumpió en una vivienda ubicada en el jirón García Naranjo, en el distrito de La Victoria, para sustraer 30 mil soles en efectivo, autopartes y equipos electrónicos, según informó América Noticias.

El robo ocurrió en un inmueble donde funcionan negocios de venta de repuestos vehiculares en los niveles inferiores, mientras que en el tercer piso reside la familia propietaria.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que uno de los sujetos merodeaba la zona antes de forzar la puerta principal y permitir el ingreso de sus cómplices.

Delincuentes realizaron dos ingresos al inmueble

De acuerdo con los testimonios recogidos, el robo se ejecutó en dos etapas.

En el primer ingreso, los delincuentes accedieron al segundo piso, donde funcionan varios puestos de venta de autopartes. Allí rompieron los seguros de las puertas enrollables y sustrajeron mercadería.

Posteriormente, sacaron cajas con productos y las trasladaron hasta un vehículo estacionado en el exterior. Mientras dos sujetos cargaban los objetos, un tercer cómplice vigilaba desde la esquina para alertar ante cualquier presencia policial.

Tras concretar el primer robo, los sujetos abandonaron el lugar, pero regresaron aproximadamente media hora después para continuar con el saqueo.

En la segunda incursión robaron dinero ahorrado por adulto mayor

En su segundo ingreso, los delincuentes se dirigieron directamente al tercer piso del inmueble, donde se encontraba la vivienda familiar.

Según se informó, los propietarios no estaban en el lugar porque habían salido a visitar a un familiar, situación que facilitó el accionar delictivo.

Dentro de una habitación, los sujetos hallaron 30 mil soles en efectivo, dinero que un adulto mayor guardaba como ahorro personal. También sustrajeron diversos equipos electrónicos.

El monto total del robo, incluyendo dinero, autopartes y equipos tecnológico, superaría los 50 mil soles, según estimaciones preliminares de los afectados.

Imágenes de cámaras serán clave para identificar a responsables

Las víctimas indicaron que las cámaras de seguridad registraron gran parte del accionar de los delincuentes, por lo que esperan que estas imágenes permitan a la Policía Nacional del Perú identificar a los responsables.

El caso ya se encuentra en investigación y se espera que las autoridades determinen la identidad de los implicados y el vehículo utilizado durante el robo.