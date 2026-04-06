Un joven resultó herido tras ser víctima de un violento asalto perpetrado por dos delincuentes en la cuadra cuatro de la avenida Avutardas, en el distrito de Santa Anita, en Lima.

El hecho ocurrió el 1 de abril, cuando la víctima caminaba junto a su pareja y fue interceptada por los sujetos, quienes lo redujeron utilizando la modalidad conocida como cogoteo, según informó América Noticias.

Durante el ataque, el joven fue arrojado hacia la pista, mientras su acompañante logró huir del lugar para solicitar ayuda.

Delincuentes golpearon a la víctima mientras estaba en el suelo

De acuerdo con testimonios y registros del hecho, el asalto escaló en violencia cuando el segundo atacante se acercó para recoger los objetos de valor que habían caído al pavimento.

En ese momento, el delincuente propinó varios golpes en el rostro al joven, quien se encontraba tendido en el suelo.

La víctima intentó levantarse para evitar el robo de su teléfono celular y otras pertenencias; sin embargo, los agresores lo golpearon nuevamente, dejándolo en estado de semiinconsciencia.

Tras apoderarse de sus pertenencias, los delincuentes huyeron del lugar, dejando al joven herido en la vía pública.

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Vecinos denuncian incremento de robos en la zona

Residentes de las inmediaciones de la Plaza de Armas de Santa Anita expresaron su preocupación por el aumento de hechos delictivos en el sector.

Según indicaron, los asaltos se han vuelto frecuentes debido a la presencia de personas desconocidas en la zona y a la falta de iluminación en varias calles.

Los vecinos señalaron que la escasa iluminación facilita el accionar de delincuentes, especialmente en horarios nocturnos.

Asimismo, denunciaron la falta de patrullaje preventivo por parte de las autoridades, situación que habría convertido a la avenida Avutardas en un punto crítico para los transeúntes.

Solicitan mayor presencia policial y mejoras en alumbrado

Ante este nuevo hecho de violencia, los vecinos solicitaron mayor presencia de la Policía Nacional del Perú y del personal de serenazgo en el distrito.

También exigieron mejoras urgentes en el sistema de alumbrado público en los alrededores de la plaza principal, con el fin de prevenir nuevos ataques y reforzar la seguridad en la zona.