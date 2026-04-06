Un violento choque entre dos unidades de transporte público dejó 20 pasajeros heridos en el distrito del Rímac, luego de que presuntamente ambos vehículos compitieran por captar pasajeros en el jirón Trujillo.
El accidente ocurrió en la cuadra 9 del jirón Trujillo, cuando una de las unidades impactó por la parte posterior a un bus de la línea Impulsa Progreso.
Según detalló América Noticias, el fuerte impacto provocó que varios ocupantes sufrieran golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo.
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Bomberos trasladaron a heridos a clínica del Cercado de Lima
El estruendo generado por el choque alertó a los vecinos del sector, quienes salieron de sus viviendas para auxiliar a los pasajeros afectados.
Posteriormente, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron al lugar para brindar atención de emergencia y estabilizar a los heridos.
Los 20 pasajeros lesionados fueron trasladados a una clínica ubicada en el Cercado de Lima, donde recibieron atención médica especializada.
Varios de los afectados presentaban cortes y contusiones debido a la fuerza del impacto, que hizo que algunos pasajeros salieran despedidos de sus asientos.
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Conductores fueron llevados a comisaría para investigaciones
Tras el accidente, los vehículos involucrados y sus conductores fueron trasladados a la Policía Nacional del Perú, específicamente a la comisaría del Rímac, donde se iniciaron las diligencias correspondientes.
Las autoridades buscan determinar las responsabilidades administrativas y penales relacionadas con el siniestro, especialmente ante la presunta competencia por pasajeros.
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Vecinos denuncian exceso de velocidad en el jirón Trujillo
Los residentes de la zona señalaron que el jirón Trujillo se ha convertido en un punto crítico debido al alto flujo vehicular y la conducción temeraria de algunas unidades de transporte público.
Según indicaron, los buses suelen circular a velocidades excesivas con el objetivo de ganar pasajeros, lo que incrementa el riesgo de accidentes.
Los vecinos solicitaron mayor presencia de fiscalizadores de transporte y efectivos policiales para evitar nuevos hechos que pongan en peligro a peatones y pasajeros.