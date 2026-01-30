La Municipalidad de Lima anunció la suspensión de la marcha blanca y del inicio de los trabajos en la avenida Javier Prado, como parte de la vía rápida Golf–Los Frutales, en el distrito de La Molina.

La decisión se adoptó luego de las quejas expresadas por vecinos y usuarios afectados por los cambios en la circulación.

Según informó la comuna, los desvíos implementados generaron inconvenientes en el tránsito vehicular, lo que motivó una evaluación interna antes de continuar con la ejecución del proyecto vial.

Por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, se conformará una comisión técnica encargada de analizar la transitabilidad y el funcionamiento del actual plan de desvíos.

La municipalidad precisó que los trabajos solo se retomarán cuando exista un informe técnico favorable que garantice una solución adecuada para la movilidad y el entorno vecinal, en el marco de los proyectos viales previstos para la ciudad.