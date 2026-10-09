Una nueva denuncia involucra a adolescentes internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, confirmaron las autoridades a cargo del recinto.

Según los primeros reportes, tanto el presunto agresor como el adolescente afectado forman parte de los seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise que cumplen cuatro meses de internamiento preventivo por la investigación de una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años.

La presunta agresión ocurrió el último miércoles, en un ambiente destinado al aseo de los menores, confirmó el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).

A través de comunicado, la entidad en cuestión señaló que dispuso el aislamiento del adolescente señalado, brindó atención al menor afectado y ofreció apoyo a la madre del mismo.

Asimismo, informó que colabora con la familia denunciante, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) para esclarecer lo ocurrido.

Contexto

La denuncia fue presentada en la comisaría de San Miguel, la misma que fue puesta en conocimiento de la Décima Fiscalía de Familia de Turno, que inició las indagaciones.

En tanto, personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) acudió al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades deben determinar las circunstancias del incidente y las responsabilidades individuales, se informó.

Este nuevo caso se da a conocer a pocas horas de que se realice la audiencia de esclarecimiento de hechos por el caso de presunto abuso sexual en el Liceo Naval Almirante Guise.

La diligencia, programada para el mediodía de hoy, busca recoger testimonios y contribuir a determinar las responsabilidades por el presunto ataque ocurrido el 15 de septiembre.

En la audiencia declararán docentes y especialistas vinculados al traslado, además de cuatro estudiantes que fueron apartados de la investigación y participan ahora como testigos, señaló Juan Peña, abogado del escolar denunciante.

Las diligencias buscan esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

🚨 #LoÚltimo | La Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento del caso tras la denuncia presentada en la comisaría de San Miguel por presunta agresión en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. La fiscal a cargo es Rita Ajalcriña Cabezudo. https://t.co/Epr4weqeQ9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 8, 2026

DATO

4 meses de internamiento en ‘Maranguita’ cumplen seis estudiantes del Liceo Naval

Declaran

Los cuatro estudiantes que afrontan investigación en libertad deben declarar en la audiencia de hoy por el presunto abuso en el Liceo Naval

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