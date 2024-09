Extorsiones, asesinatos y asaltos son el pan de cada día en nuestra capital ante la mirada indolente del Estado que no invierte en seguridad ciudadana. Entre los ‘blancos’ favoritos de los delincuentes, durante las últimas semanas, están las empresas de transporte urbano que vienen siendo atacadas por sujetos que piden dinero para dejarlos trabajar tranquilos.

Ante ello, son al menos once empresas dedicadas a este rubro las que frenaron sus operaciones y así evitar atentados, con lo cual perjudica a miles de usuarios que ahora tienen que tomar hasta tres vehículos para llegar a sus destinos. Estas son: Etuchisa (El Chino), El Mandarino, Latin Cable, Uvita, El Azul, Eticosa, Vipusa (Anconero), Santa Catalina y la Roma.

Nuevas extorsiones

En la víspera, chóferes de la empresa Sesosa y Lora se unieron a esta larga lista y decidieron paralizar sus actividades luego que uno de sus compañeros recibiera un ataque el fin de semana por parte de extorsionadores y ahora se encuentra en UCI en una clínica local luchando por su vida.

“Ya tenemos como tres días que nos están extorsionando. Nosotros somos trabajadores, padres de familia, la que habla es una madre de familia que sale a trabajar. Hoy no salimos a trabajar porque tenemos el temor de que vuelvan a disparar. Muchas empresas estamos haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas y escuchar la voz de estos trabajadores que se ganan la vida honradamente, no vamos a ceder a los extorsionadores, no me parece que tan fácil se puedan llevar nuestro esfuerzo”, expresó una de las trabajadoras a Latina.

Según se conoció la banda criminal ‘Los Injertados del Cono Norte’ son los que realizan estas amenazas vía WhatApp y los inducen al miedo asegurando que no solo atentarán contra los conductores, sino contra la familia de ellos.

Con estas nuevas extorsiones son ya once empresas que no salen o paralizaron sus labores. Al menos 50 casos de extorsión al día se registra en Lima según la Policía Nacional.

