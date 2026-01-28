Un hombre identificado como Renzo Castro fue brutalmente atacado por dos perros mientras trotaba en el distrito de Pachacámac. El hecho dejó al deportista con lesiones de extrema gravedad, principalmente en el rostro, cabeza, brazos y piernas, según informó ATV.

Los canes se encontraban sueltos y sin bozal cuando se abalanzaron contra la víctima con una violencia inusual.

Lesiones graves y falta de auxilio inmediato

Durante el ataque, Renzo Castro intentó defenderse sin éxito, sufriendo profundos cortes y heridas abiertas que obligaron a su traslado para recibir atención médica urgente. Debido a la gravedad de las lesiones, las imágenes registradas no pueden ser difundidas.

Vecinos del sector denunciaron que nadie intervino para detener a los animales mientras se producía la agresión, dejando al hombre a merced de los perros durante varios minutos.

Sospecha de adiestramiento y responsabilidad del dueño

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, los perros habrían sido entrenados para ahuyentar personas, lo que explicaría el nivel de ferocidad del ataque. Hasta el cierre de este informe, el presunto dueño de los canes no se ha pronunciado ni asumido responsabilidad por lo ocurrido.

El caso ha generado indignación entre residentes de la zona, quienes exigen acciones de las autoridades municipales y policiales para evitar nuevos ataques.