El papa León XIV recorrió las calles de Lima a bordo del papamóvil, luego de abordar la unidad en la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en el distrito de Breña.

Desde allí, continuó su desplazamiento por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, hasta llegar al jirón Conde de Superunda, en dirección a Palacio de Gobierno.

Durante el recorrido, cientos de fieles católicos se congregaron en el jirón Conde de Superunda y los alrededores del Centro Histórico de Lima para saludar al sumo pontífice.

Los asistentes esperaron con emoción su paso y aprovecharon la oportunidad para verlo de cerca durante su llegada a la Plaza Mayor.

El Santo Padre llegó este miércoles 11 de noviembre al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, procedente de Argentina. Inicialmente, se desplazó en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, desde donde saludó a los asistentes que se acercaron a las vías para darle la bienvenida.

Como parte de su primera jornada en el país, León XIV participa en una ceremonia oficial de bienvenida y sostendrá una reunión con la presidenta Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno.

Posteriormente, el pontífice se trasladará al Gran Teatro Nacional, donde tiene previsto participar en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

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