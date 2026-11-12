Lo que parecía un viaje cotidiano de regreso a casa se convirtió en una experiencia inolvidable para los pasajeros del Metropolitano la noche del miércoles 11 de noviembre, cuando un bus del servicio Expreso 8 avanzó en paralelo y a la misma velocidad que la comitiva papal.
El insólito cruce ocurrió en la Vía Expresa, mientras el sumo pontífice se trasladaba desde Palacio de Gobierno hacia el Gran Teatro Nacional, en San Borja.
Al percatarse de la cercanía del vehículo papal, los ciudadanos que regresaban a sus hogares sacaron sus celulares desde las ventanas mientras exclamaban al unísono: “¡Papa! ¡Ahí está!“.
El entusiasmo no pasó desapercibido para León XIV, quien volteó hacia la unidad para saludarlos y bendecirlos con la mano, generando una escena transmitida en vivo por televisión que rápidamente se volvió viral en redes sociales con mensajes que celebraban la suerte de los viajeros del Expreso 8.
Durante esa misma jornada nocturna, decenas de fieles también utilizaron las estaciones de la avenida Alfonso Ugarte como miradores improvisados para despedir al papamóvil con banderines blancos en el Cercado de Lima.
Asimismo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) acompañó la visita interviniendo accesos y pasadizos de terminales como Central, Matellini y Balta con retratos del santo padre y frases de bienvenida.
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