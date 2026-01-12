Carlos Enrique del Busto Ezeta (87) y Lucrecia Vásquez Maqueira (88), la pareja más longeva del Hogar Canevaro, celebraron sus bodas de diamante con una emotiva renovación de votos matrimoniales realizada en la capilla de este centro gerontogeriátrico de Lima.

El Hogar Canevaro es administrado por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) y brinda atención integral y acompañamiento a adultos mayores.

Ceremonia de unión y recogimiento

La ceremonia religiosa fue oficiada por un sacerdote del Hogar Canevaro y estuvo acompañada de cánticos, en un ambiente de solemnidad. Durante el acto, los esposos reafirmaron su compromiso de amor y fidelidad, repitiendo sus promesas y entregando nuevamente sus anillos como símbolo de la alianza que los une desde hace seis décadas.

“Hoy renuevo ante Dios mi promesa de amarte y respetarte, Lucrecia, en la alegría y en la dificultad, confiando siempre en Su gracia. Nuestro amor será duradero hasta el final de nuestras vidas”, expresó don Carlos, visiblemente conmovido.

El evento contó con la presencia de la directora del Hogar Canevaro, Mónica Alva, así como de benefactores, trabajadores y residentes del centro asistencial.

Celebración junto a la comunidad

Tras la renovación de votos, la pareja compartió una torta matrimonial con los asistentes. Residentes del Hogar Canevaro ofrecieron cánticos en homenaje a los esposos, en una jornada de celebración que destacó la convivencia y el respeto entre los adultos mayores.

Una historia de amor y perseverancia

Carlos y Lucrecia residen en el Hogar Canevaro desde hace 13 años y, desde hace siete, renuevan anualmente sus votos matrimoniales en este espacio.

Su historia se remonta a la adolescencia, cuando se conocieron siendo vecinos en el distrito de San Luis. Poco después, una grave lesión sufrida por don Carlos durante un partido de fútbol derivó en la amputación de su pierna izquierda, poniendo a prueba su relación.

“Pensé que perdería a mi enamorada, pero fue todo lo contrario. Cuando me internaron, ella llegó a visitarme y allí renació mi ilusión”, recordó.

Trayectoria de vida y servicio

Don Carlos desarrolló una activa vida profesional y de servicio público. Trabajó en la Municipalidad de San Luis, fue concejal y alcalde del distrito en la década de 1970 y, posteriormente, se desempeñó como secretario en el Congreso de la República.

Doña Lucrecia trabajó en el área administrativa de la Policía Nacional del Perú y realizó estudios de mecanografía y taquigrafía.

Consultados sobre el secreto de su unión, ambos coincidieron en que se basa en el equilibrio, la confianza mutua y el conocimiento profundo del ser amado.

La pareja contrajo matrimonio en 1965 y residió durante años en la Unidad Vecinal Cruz de Yerbateros. Aunque no tuvieron hijos, han construido una sólida historia de compañía, respeto y perseverancia.