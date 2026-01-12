Un violento ataque armado registrado en una barbería del distrito de Comas acabó con la vida de un joven barbero y dejó a un cliente en estado crítico, informó América Noticias.

El hecho se produjo en la tercera zona de Collique, cuando un sicario ingresó al establecimiento y abrió fuego sin mediar palabra, sorprendiendo a quienes se encontraban en el interior del local.

Víctima mortal y herido de gravedad

La víctima mortal fue identificada como Miguel Salas Carrillo, quien se encontraba realizando su labor diaria al momento del ataque. Los disparos también alcanzaron a Eduardo Cuenca Santiago, un cliente que estaba siendo atendido.

Ambos fueron auxiliados por vecinos y trasladados de emergencia al Hospital Sergio E. Bernales, donde los médicos confirmaron el fallecimiento del barbero.

Estado de salud del cliente herido

Fuentes médicas informaron que Eduardo Cuenca Santiago presenta una herida de bala que perforó el cráneo, por lo que permanece debatiéndose entre la vida y la muerte. Su pronóstico es reservado.

Peritajes y cámaras de seguridad

Peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú hallaron más de 12 casquillos de bala en el interior de la barbería. La policía confirmó que el local cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes serán clave para identificar al sicario y la ruta de escape utilizada tras huir en una motocicleta lineal.

Hipótesis policial y reclamos vecinales

El caso quedó a cargo del Depincri de Comas, que no descarta como móvil del crimen un presunto ajuste de cuentas. Los agentes investigan si la víctima o el negocio habían recibido amenazas previas de bandas delincuenciales.

Vecinos de Collique expresaron su consternación y denunciaron la falta de seguridad y patrullaje en la zona. Exigieron mayor presencia policial y del serenazgo ante el incremento de hechos violentos.

Por disposición del fiscal de turno, el cuerpo del barbero fue trasladado a la morgue central, mientras continúan los operativos policiales para dar con el paradero del autor del ataque.