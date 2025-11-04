En la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, se registró la quema de llantas durante la mañana de este 4 de noviembre.

Imágenes difundidas por América Noticias mostraron el humo oscuro en plena vía y a efectivos policiales desplazándose para liberar el tránsito. En la zona no se observó la presencia de manifestantes.

La Policía Nacional intervino de inmediato para retirar los obstáculos y restablecer la circulación vehicular.

El incidente se produjo en el contexto del paro de transportistas convocado para hoy, lo que ha generado diversos puntos de afectación en Lima Metropolitana.

En el lugar solo se vio pasar transporte pesado, principalmente camiones cargados con arena, mientras que el flujo de otros vehículos se mantuvo reducido.