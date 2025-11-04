La convocatoria al paro de transportistas para este martes 4 de noviembre llevó a diversas universidades a modificar la modalidad de sus actividades académicas y administrativas.

La medida busca prevenir incidentes y garantizar que los estudiantes, docentes y personal puedan continuar con sus obligaciones sin exponerse a posibles complicaciones en la movilidad.

Aunque algunos gremios indicaron que no acatarán la paralización, representantes del sector señalaron que un grupo sí suspenderá labores y otro realizará desplazamientos en buses.

Universidades y sus disposiciones:

Andina compartió una lista de las universidades que han reprogramado sus clases

Universidad de Lima: “Los talleres, las actividades de laboratorio y las evaluaciones deberán ser reprogramados”.

“Los talleres, las actividades de laboratorio y las evaluaciones deberán ser reprogramados”. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): “Todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera virtual”.

“Todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera virtual”. Universidad de San Martín de Porres (USMP): “Todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera normal en modalidad virtual”.

“Todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera normal en modalidad virtual”. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): “Aquellas actividades que requieran presencialidad, se reprogramarán”.

“Aquellas actividades que requieran presencialidad, se reprogramarán”. Universidad del Pacífico (UP): “La universidad permanecerá abierta para quienes necesiten hacer uso de sus instalaciones”.

“La universidad permanecerá abierta para quienes necesiten hacer uso de sus instalaciones”. Universidad Ricardo Palma: “Todas las clases se desarrollarán de manera virtual”.

“Todas las clases se desarrollarán de manera virtual”. Universidad San Ignacio de Loyola (USIL): “Las clases que se desarrollarán en talleres y laboratorios serán reprogramadas por cada carrera”.

“Las clases que se desarrollarán en talleres y laboratorios serán reprogramadas por cada carrera”. Facultad de Letras de la UNMSM: “Se exhorta a los profesores a reprogramar cualquier evaluación calificada durante ese día para que ningún estudiante se vea afectado en su evaluación académica”.