Una parte del techo de la Comisaría PNP de Surquillo colapsó al promediar la 1:30 p.m., según reportó la página web del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Hasta el lugar llegaron cuatro unidades de bomberos para atender la emergencia, rescatar a las personas atrapadas y asegurar la estructura del inmueble. En las imágenes compartidas por los ciudadanos se observan escombros esparcidos y heridos siendo evacuados en ambulancias hacia centros médicos cercanos.

El derrumbe ocurrió en la intersección de los jirones San Diego y Dante, en pleno corazón del tradicional distrito limeño.

Lo que faltaba. Se desploma parte de la infraestructura de la Comisaría de Surquillo. Hay tres heridos. pic.twitter.com/sqAXuIcXa4 — Carlos Neyra (@cafeneci) October 9, 2025

Según informó canal N este colapso ha dejado a tres policías heridos .

Como medida preventiva, las autoridades cerraron el tránsito vehicular en las calles aledañas para facilitar el trabajo de los bomberos, la Policía y personal de serenazgo del distrito. Se exhortó a los conductores evitar la zona mientras duren las labores de emergencia y limpieza.

El Cuerpo de Bomberos continuará con las labores de evaluación estructural para determinar las causas del colapso, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciará una investigación para esclarecer las condiciones en las que se encontraba la infraestructura de la dependencia policial.

COMUNICADO DE LA PNP

#PNPInforma 🚨 | Tras el derrumbe del techo en la comisaría de Surquillo, se viene realizando la evacuación de los efectivos heridos con apoyo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Se descarta la afectación a civiles. pic.twitter.com/u9CfzKIuOB — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 9, 2025

TE PUEDE INTERESAR