El Poder Judicial ordenó este lunes, 14 meses de prisión preventiva para Aaron Humberto Zavaleta Vernazza, miembro de la Marina de Guerra del Perú, por el presunto delito de feminicidio en perjuicio de Krystal Kamila Eneque Mendoza, a quien, de acuerdo a su propia confesión, asesinó el pasado 24 de octubre en un hostal del distrito de La Perla, en el Callao.

El juez Edson Kleivis Rosales Márquez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia del Callao, dictó esta medida al considerar que existen graves elementos de convicción, entre ellos la alta probabilidad de que el acusado haya cometido el delito, un pronóstico de pena superior a cinco años, así como riesgo de fuga y de obstaculización del proceso.

Durante la audiencia de prisión preventiva, Zavaleta Vernazza reconoció su responsabilidad en el hecho y manifestó estar arrepentido. El crimen se enmarca en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio, tipificado y sancionado en el artículo 108-B del Código Penal.

El 24 de octubre, Aaron Zavaleta Vernazza admitió haber asesinado a su expareja, Krystal Kamila Eneque Mendoza, luego de una intensa discusión que, según afirmó, se originó por motivos de celos.

De acuerdo con el parte policial, el crimen ocurrió en un hotel de la zona, donde agentes de la comisaría de Bellavista encontraron el cuerpo sin vida de la víctima.

El caso se hizo público luego de que el hermano de Zavaleta alertara a la policía durante un patrullaje en La Perla. El familiar del agresor comunicó que había recibido una llamada en la que su hermano le confesó haber asesinado a Krystal y le manifestó su intención de suicidarse en su vivienda.

Al ingresar a la vivienda, los agentes hallaron a Zavaleta encerrado en su habitación. En ese momento, confesó el crimen y proporcionó la ubicación del cuerpo de la víctima.

Aunque intentó quitarse la vida ingiriendo sustancias tóxicas, la rápida intervención policial permitió trasladarlo al Hospital Daniel A. Carrión, donde logró ser estabilizado.

Las investigaciones, a cargo de la DEPINCRI Callao y el Ministerio Público, confirmaron el fallecimiento de Krystal en el hospedaje.