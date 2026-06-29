La Séptima Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima logró que el Poder Judicial ordene nueve meses de prisión preventiva contra Walter Trujillo, investigado por los presuntos delitos de robo agravado, receptación y tenencia ilegal de armas.

Según el Ministerio Público, el requerimiento de prisión preventiva se presentó en el marco de la investigación por el asalto armado contra un cambista, ocurrido en el Cercado de Lima.

La captura de Walter Trujillo se produjo al interior de la iglesia La Merced, en el Centro Histórico de Lima, donde culminó una persecución policial iniciada tras ser visto portando un arma de fuego mientras caminaba por la vía pública.

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Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Walter Trujillo, el sujeto que fue captado caminando con arma de fuego por el Centro de Lima, tras el robo a un cambista



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Cámaras captaron al sospechoso armado tras el robo

Según las imágenes de videovigilancia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el detenido fue registrado minutos después del asalto vistiendo una casaca azul con capucha.

En las imágenes aparece hablando por teléfono mientras sostenía un revólver en la mano derecha.

La Policía logró intervenir al sospechoso, de 30 años, y le incautó el arma de fuego y municiones que llevaba consigo.

Es investigado por robo agravado y tenencia ilegal de armas

El intervenido es investigado por los presuntos delitos de robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, durante la intervención el sujeto también amenazó con el arma a efectivos policiales y a personal de Serenazgo.

Continúa búsqueda de otros tres delincuentes

La Policía Nacional continúa las investigaciones para ubicar a los otros tres sujetos que participaron en el asalto ocurrido en pleno Centro Histórico de Lima.

El caso generó alarma entre comerciantes, transeúntes y feligreses que se encontraban en los alrededores de la iglesia La Merced al momento del ataque.