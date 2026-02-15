La Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre total de la playa Agua Dulce durante la jornada de este domingo, como parte de un operativo integral de limpieza y fumigación que se inició desde las 6:00 a. m. en el límite con el distrito de Barranco.

Según informó personal municipal, el acceso a los veraneantes permanecerá restringido hasta las 23:00 horas, con el objetivo de permitir el desarrollo de las labores sin interrupciones. Para ello, se instalaron rejas a lo largo de todo el malecón, impidiendo el ingreso mientras se ejecutan los trabajos.

De acuerdo con un reporte difundido por Canal N, la jornada busca mitigar el impacto ambiental ocasionado por la masiva afluencia de público durante las celebraciones por el Día de San Valentín, fechas en las que se registra una alta concentración de residuos sólidos en la zona.

El cierre preventivo permitirá que las cuadrillas municipales intervengan los 1.5 kilómetros de litoral que posee el distrito, realizando un rastrillaje profundo de la arena para retirar desperdicios que no siempre son visibles en la superficie.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, señaló que estas acciones son necesarias debido a la acumulación de residuos que se generan tras eventos de alta concurrencia. Según información oficial, en el operativo participan alrededor de 300 personas, entre trabajadores municipales y voluntarios.

Asimismo, personal de Serenazgo se encuentra desplegado en los principales accesos para resguardar la zona y orientar a los ciudadanos que llegan hasta la playa durante el cierre temporal.