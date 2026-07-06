Un incidente ocurrido la tarde del domingo 5 de julio movilizó a unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú hasta el centro comercial Plaza San Miguel, ubicado en el distrito de San Miguel. La alerta se originó por una emergencia registrada en uno de los establecimientos del recinto.

De acuerdo con el reporte preliminar de los bomberos, se pudo establecer el tipo de emergencia y el punto exacto donde ocurrió el hecho. Asimismo, se informó qué unidades fueron movilizadas para atender el incidente.

El reporte oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú señaló que la emergencia fue clasificada como un “INCENDIO / OTROS / CHIMENEA”. El incidente se registró en la calle Río Mantaro, en el distrito de San Miguel.

De acuerdo con Infobae, los testigos presentes en el lugar indicaron que la alerta reportó una “inflamación de chimenea en el restaurante La Bistecca, en el tercer piso de Plaza San Miguel”.

Tras recibirse el aviso, las unidades M83-1 y M36-1 fueron movilizadas al lugar, de acuerdo con el registro oficial. La emergencia quedó consignada a las 6:46 p.m. del domingo 5 de julio de 2026.

COMUNICADO DE PLAZA SAN MIGUEL