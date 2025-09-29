Efectivos de la Policía Nacional capturaron en San Juan de Lurigancho a un sujeto señalado como presunto cabecilla de la organización criminal conocida como "Los Zánganos de SJL".

La intervención se produjo en la cuadra 25 de la avenida Canto Grande, cuando agentes del grupo Halcones sorprendieron al individuo en el interior de un vehículo de transporte público, donde se movilizaba como pasajero.

De acuerdo con la información policial, el detenido, conocido con el alias de puerco, tenía la intención de atacar al conductor del vehículo. En su poder se halló un arma de fuego abastecida con cuatro municiones.

Además, durante el registro se incautaron dos teléfonos celulares, en los que se encontraron mensajes relacionados con presuntas actividades de extorsión, informó RPP.

Los agentes también decomisaron envoltorios tipo quete, que contenían una sustancia que, de manera preliminar, habría sido identificada como pasta básica de cocaína. Este hallazgo refuerza las sospechas sobre la vinculación del intervenido con diferentes delitos cometidos en el distrito.

El sujeto fue trasladado a la sede de la División de Investigación Criminal (Dipincri) 1 de San Juan de Lurigancho.