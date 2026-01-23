La Noche Blanquiazul y la Noche Crema están programadas para este sábado 24 de enero, por lo que la PNP desplegará a 5 mil policías, dos helicópteros y agentes de inteligencia para reforzar la seguridad de los asistentes a estos eventos deportivos.

El general PNP Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, presentó un Plan de Operaciones con la finalidad de proteger a la ciudadanía en las zonas de influencia de los estadios Monumental de Ate y Alejandro Villanueva, en La Victoria, donde jugarán Universitario y Alianza Lima, respectivamente.

“Tendremos vigilancia en las zonas de acción, que son los estadios, así como en las zonas adyacentes, zonas de influencia y puntos críticos establecidos. Se va a garantizar que no le pase nada al público. Estamos en la obligación de que estos eventos se cumplan bien”, declaró el jefe de la Policía Nacional.

Luego añadió: “Se cubrirán todos los sectores por donde se desplazará la ciudadanía que va a llegar a los colosos. Les pido a mis colegas policías la máxima concentración para anteponernos a hechos de violencia”.

El general Arriola precisó que está prohibido el ingreso a los estadios con bebidas alcohólicas y que no se permitirá la entrada de personas en estado de ebriedad. Estas medidas serán controladas mediante el uso de alcoholímetros.

Recomendaciones

Si vas a estos eventos deportivos, no olvides llevar tu DNI. En el caso de ciudadanos extranjeros, deben portar un documento oficial de identidad.