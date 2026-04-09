La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público ejecutaron un operativo simultáneo que permitió el allanamiento de tres inmuebles en los distritos de Ate, Rímac y Callao, así como la detención preliminar judicial de tres personas investigadas por el delito de pornografía infantil en agravio de menores de edad.

Los intervenidos fueron identificados como César Antonio Trujillo Villar, Ítalo Andrés Sánchez Pascual y Jhon Jairo Ávila González, quienes son investigados en procesos distintos por la presunta posesión y distribución de material de abuso sexual infantil mediante redes sociales.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) allanó tres inmuebles en los distritos de Ate, Rímac y Callao, y logró la detención preliminar judicial de tres sujetos investigados por el delito de pornografía infantil en agravio de… pic.twitter.com/fflnQIj40O — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 9, 2026

Operativo vinculado a red internacional

El jefe de la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP (Dirincib), general Eric Waldir Ángeles Puente, informó que la intervención forma parte de una operación simultánea contra una presunta red internacional vinculada a la explotación sexual de menores.

Según detalló, esta organización tendría integrantes no solo en el Perú, sino también en países de Latinoamérica y Europa.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos:

Teléfonos celulares

Computadoras portátiles

Tablets

Tarjetas SIM

Estos equipos serán sometidos a peritajes especializados como parte de las investigaciones en curso.

Uso de plataformas digitales para distribuir contenido

El general Ángeles explicó que estas organizaciones utilizan plataformas digitales para la producción y comercialización de material ilícito.

“Se trata de material que involucra principalmente a menores de 14 años y que es producido y difundido a través de medios tecnológicos o digitales”, señaló el alto mando policial.

Asimismo, indicó que los investigados empleaban grupos cerrados en aplicaciones como WhatsApp y Telegram, donde participaban aproximadamente 30 personas, entre ciudadanos nacionales y extranjeros.

De acuerdo con la información policial, los pagos por el acceso a estos contenidos se realizaban mediante transferencias bancarias y billeteras digitales, lo que permitía monetizar la actividad ilegal.

Detención preliminar por siete días

El jefe policial precisó que el operativo responde a una orden de detención preliminar por siete días, periodo durante el cual continuarán las diligencias junto al Ministerio Público.

Las autoridades buscan determinar el grado de responsabilidad de los implicados y establecer posibles vínculos con otros miembros de la red.

No se descartan nuevas detenciones conforme avancen las investigaciones.