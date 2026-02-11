El suboficial Segundo Benito Córdova López fue capturado cuando intentaba mantenerse oculto en la vivienda de un familiar en el distrito de Santa Rosa, tras disparar contra un padre de familia en Los Olivos.

Según información policial, el agente habría permanecido escondido en el balneario con el objetivo de evadir la intervención de las autoridades luego del ataque.

Motocicleta permitió ubicarlo

Durante el operativo se halló la motocicleta que el suboficial habría utilizado para darse a la fuga. Este vehículo fue clave para dar con su paradero y concretar la captura.

Además, las autoridades habrían encontrado el arma de fuego presuntamente usada en el ataque, elemento que será sometido a peritajes balísticos como parte de la investigación.

Víctima permanece en estado crítico

El efectivo es investigado por el disparo contra Jorge Luis Campos Rojas, quien resultó gravemente herido tras intervenir para calmar una discusión entre el suboficial y su pareja.

La víctima permanece en estado crítico, mientras el caso es materia de investigación para determinar responsabilidades penales y administrativas.