El presidente José Jerí Oré interrumpió una visita oficial a la provincia de Huaral para rescatar a tres cachorritas abandonadas que encontró en la puerta de la comisaría de Aucallama.

De acuerdo a Tv Perú, el mandatario dispuso su atención veterinaria inmediata y anunció que los animales serán trasladados a Palacio de Gobierno tras su recuperación, un hecho que se dio a conocer en medio de una jornada dedicada a la supervisión de la lucha contra el crimen en la región.

El singular suceso se produjo durante la visita de inspección que lideró el jefe de Estado a la comisaría y al penal de Aucallama como parte de las acciones gubernamentales para reforzar la seguridad

Mientras el presidente José Jerí verificaba las condiciones de infraestructura y dialogaba con los agentes sobre estrategias de patrullaje, el mandatario advirtió la presencia de las tres cachorritas en situación de abandono.

Tras el hallazgo, decidió personalmente el rescate de los animales y ordenó su traslado a una clínica veterinaria local. Según se evidenció en una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, el mandatario confirmó su intención de acoger a las tres perritas.

“¿Los tres se van a Palacio?” preguntó uno de los presentes, a lo que asintió afirmativamente con una sonrisa: “Bueno, las tres”.

🐾🇵🇪 El presidente de la República, José Jerí, protagonizó un gesto que ha generado reacciones positivas. Durante su recorrido, el mandatario rescató a tres cachorritas abandonadas, a las que decidió adoptar y llevar consigo a Palacio de Gobierno. pic.twitter.com/oLRt0njvCT — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) October 18, 2025